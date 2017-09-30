佳日星指水位仅至脚踝 李文典让照片说话 北马新闻

（槟城30日讯）槟州民政党副主席李文典惊讶民主行动党柑仔园州议员佳日星说29日凌晨比南利路水灾，水位仅至脚踝！

“佳日星是没有去巡视灾区吗？没有实际的去了解当时的水灾是有多严重吗？”

他指出，当晚连洗布桥一带的马路都水位高到半个轮胎，警方甚至出动了警车封路，而在比南利一带最高的水位已经超过3尺，为何佳日星可以如此断言当时的水患不严重？”

李文典周六发文告，并附上水灾照片，怀疑佳日星是在水位退到脚踝时，才接获报道说比南利的水患不严重，而作出与实际情况相差十万八千里的言论。

“单单体育场前面的小贩中心，在高水位时都已经来到和桌子一样高了，灾区还要出动小艇把食物运送进去给灾民。”

他也指出，他自己在灾区走动时，当地居民很多都向他投诉水灾导致他们大量用水，而且这个月当地已经发生2次大水灾，居民大量的使用清水来清理家里的污泥和垃圾，所以居民很担心这个的水费附加费会特别的高，造成他们更大的生活开销。

李文典因此再次呼呼槟州行动党政府和槟州供水机构，应该给受灾居民免除九月份的水费附加费，体恤当地灾民的困境，让灾民可以不必为了高昂的附加费而担忧。