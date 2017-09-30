RELA参与沙巴维安工作 国内新闻

（大山脚30日讯）内政部副秘书长（安全组）拿督斯里慕斯达法指出，副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希宣布将让志愿警卫团（RELA）参与沙巴东部特别保安区（ESSZONE）的维安工作。

他说，据他所知，当地的志愿警卫团员由当地居民组成，所以这项政策可让当地居民有机会参与本身社区的维安工作。

“当地志愿警卫团更重要职责，他们将在沙巴东部特别保安区的10个地区，协助军警进行维安。”

他周六早在威省工艺学院，为第二届大专生警卫团（RELASIS）结业礼主持开幕后，在记者会上如是指出。

他说，志愿警卫团扮演的角色越趋挑战，国家如今面对的威胁和以前不同，以前，我们面对乡下、县区和州区性质较小的威胁，现在则必须面对全球化的威胁，如恐怖分子及边境罪案等威胁。

他强调，警卫团不再只是婚礼宴会的看顾人员，如今也有更重大的职责。

他说，目前，全国上下共有304万名志愿警卫团团员。马来西亚志愿警卫团总监祖基菲里也有致词。本年度共有458名来自全国27所大学和工艺学院的大专生警卫团成员顺利完成警卫团课程。