金丝带儿童节圆梦计划 实现400孩子愿望清单 国内新闻

（吉隆坡30日讯）生命的彩虹之“金丝带儿童圆梦计划”圆400名孩童梦！

第9届生命的彩虹之“金丝带儿童节圆梦计划”今日在吉隆坡湖滨公园登场，400名孩童获得心中渴望已久的礼物。

“生命的彩虹”创办人林丽沄在活动上指出，这项活动是在今年8月21日，将400名孩童的愿望清单上载到“生命的彩虹”官方网站让捐助者按照愿望清单给予孩童礼物。

“此举也能鼓励捐助者与受惠儿童见面、互动和建立感情。如果捐助者能够亲自把礼物交给小朋友们，这对他们来说意义更重大。”

“最重要的是，我们要灌输一个观念，就是在接获他人的赠礼时，必须道谢。因此，所有获得礼物的孩童都必须向捐助者道谢，否则他们无法获得礼物。”

她披露，金丝带儿童节圆梦计划已走过9个年头，除了在马来西亚，也在越南、尼泊尔等，为世界各地逾6500名孩童“圆梦”。

林丽沄也强调，生命的彩虹坚持“3不”，即不对外筹款、不会利用活动或小孩做商业宣传，以及不会准备“红地毯”予捐赠者或贵宾。

“我们的贵宾就是孩童和志愿工作者。”

她表示，生命的彩虹明年将迈入第10年，而进入第10年后，生命的彩虹会将重心放在教育和电影事业上，即将儿童的真实故事，拍摄成一部部电影，通过电影让更多人了解生命的彩虹。

林丽沄希望，大家能够把彩虹当作桥梁，将爱心连接在一起，继续关爱各地被边缘化的孩童，并竭尽所能改变孩童的生活素质。

配合生命的彩虹之“金丝带儿童圆梦计划”，生命的彩虹委员也在“圆梦”活动进行前，找来新加坡艺人郑各评与儿童进行体能挑战。

200名捐助者会与200名12岁以上的孩子以一对一配对的方式，接受不同的体能挑战，赛后也能够获得奖金，而这些奖金将会交予孩子做为他们的生活费。

另一方面，为让孩童能欢乐地渡过周六午，国内13所大专院校也与988电台广播员到场进行一系列的表演，并与孩童玩游戏。

“生命的彩虹”是长期操作的社区活动，由CreatiVision集团发起，于2007年推出，旨在提高被边缘化儿童的生活水平。