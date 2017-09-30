我国成贩卖人口进口国 北马新闻

（槟城30日讯）尽管我国并非人口贩卖的“出口国”，不过却是成为许多国家贩卖人口的“进口国”。

全国妇女组织理事会(NCWO)槟州分会今日于美以美男子中学举办一场题为“停止贩卖人口”的论坛，邀请来自反贩卖人口理事会(MAPO)、大马人权委员会、警方及移民局等代表前来探讨此议题。

该论坛义工詹姆士在其分享环节提及，贩卖人口主要针对贫穷、女性、小孩、婴儿、难民及移工等，女性则占人口贩卖中的80%。

他指出，世界上被贩卖的人口多是被迫从事性工作及劳工，当中也包括器官移植等。

“至于为何人口贩卖会针对贫穷，这是因为穷人可能为了挣更多钱，所以渴望到其他国家挣钱，但实质在被“贩卖”至其他国家时，所得薪资并非当初所承诺般。”

他在会上也提及，尽管大马并非作为贩卖人口的“出口国”，不过却有许多国家人口贩子将人口贩卖至大马，当些国家包括柬埔寨、越南、泰国、寮国、缅甸、印尼、菲律宾、中国、印度、斯里兰卡、孟加拉及乌兹别克斯坦。

移民局：444受害者获救

大马移民局副助理总监沙鲁透露，从2014年至2017年7月，移民局在全国共拯救了444名被人口贩卖的受害者，同时逮捕了291名非法移民。

他也指出，在上述期间移民局也针对相关被逮捕人士展开101宗调查。

他指出，移民局基于保护受害者，所以都会将这些拯救出来的受害者收留于庇护所。