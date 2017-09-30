街头扶跌倒长者遭敲诈 体操女神微博吐苦水 国际新闻

在中国，有人跌倒应该扶还是不扶？在中国“好人法”10月1日实施前，前中国艺术体操队员张豆豆近日在北京遇到被长者讹诈的事件，最终她给了对方100元（人民币．下同）了事。事后，她在微博发贴问道：“马路边，遇到跌倒的老人，扶不扶？”

张豆豆在贴中指出，她早前在北京看见有长者跌倒，之后她上前扶起对方，结果被3名年过半百的长者“围攻”，要求给钱。年仅21岁的张坦言自己“刚出社会”，面对这场“苦肉计”显得有些不知所措，于是便给了对方100元。她又慨叹称，她早前才呼吁大家“开启爱心模式”，没料到自己却遭遇骗局。

贴文一出即引发网民热议，有人留言指“就当买个社会经验吧”，也有网民教路称：“碰到这种事情，最好找有监控的地方进行沟通，这样自身安全有保障，然后报警。”、“把手机录像开著，再去扶。”另有人慨叹道：“就是这样的人太多，才让我们在做好事之前会犹豫！”、“这世道少了很多爱，多了更多无赖！”

中国此前亦曾发生多宗佯装跌倒诈骗的事件，其中2006年的“彭宇案”更引起全国哗然。当时江苏南京男子彭宇因搀扶摔倒在地的老妇，反被告上法庭，法庭宣判彭宇需支付老妇约4万元。