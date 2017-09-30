人民不满伊党政权已久 丹巫统表现越来越佳 国内新闻

（吉隆坡30日讯）巫统格底里区国会议员丹斯里安努亚慕沙指出，吉兰丹人民对该州政府的不满已经存在许久，而巫统在吉兰丹的表现已经越来越佳。

他说，吉兰丹人民希望可以看到该州有很好的工业发展，人民希望拥有工作机会、改善家庭收入等等，但截至目前人们都看不到任何的机会，因此他们的不满已经存在很久。

他指出，其实吉兰丹在各领域都有足够的潜能，而中央政府把吉兰丹纳入东海岸铁道计划（ECRL）内，也是协助吉兰丹转型的一项计划。

他认为，若发现吉兰丹有任何的发展机会，为了人民的福祉，伊斯兰党和巫统可以一同做出努力。

安努亚慕沙今日召开巫统最高理事会记者会后，受媒体讯及《新加坡海峡时报》报道指伊党吉兰丹政权可能会倒台时，如是表示。

他说，虽然伊党在吉兰丹受到批评，但丹州巫统不会将对手的缺点当作自己的优势。

他指出，巫统在吉兰丹的气势越来越好，而当地领袖也积极备战，同时设立备战中心，希望能够尽力接触所有的选民。

他认为，若下届大选的日期越迟举行，对巫统而言是好事，他们将拥有更多的机会做准备。

他指出，吉兰丹巫统已经将竞选宣言提呈给首相兼国阵主席拿督斯里纳吉，他与其他资深领袖，包括巫统丹州联委会主席拿督斯里慕斯达法会深入讨论。

他认为，丹州不能只看哥打峇鲁的发展，若吉兰丹有更大的机场、港口、高速公路将可以协助吉兰丹转型。#