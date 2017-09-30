遗憾玻也有清真洗衣店 廖中莱：我国不是塔利班 北马新闻

（加央30日讯）马华总会长拿督斯里廖中莱遗憾玻璃市也出现只限穆斯林的清真洗衣店，并指“我国不是塔利班”。

他说，清真洗衣店一事，表面看起来是偶然发生的个别案例，但经深入探讨，这其实是经过长期酝酿之后产生的发酵效果。

“宗教极端化不是一朝一夕形成，而是日积月累形成，需要遏止这种趋势蔓延和扩大。”

所以，他说，只有在政治上明确表态，即需要华裔同胞们在来届大选中，毫不含糊向狭隘的宗教主义份子说“不”。

他表示，无法忍受玻州竟也出现“只限穆斯林”的清真洗衣店，这次玻州竟然是因为出现极端离谱的行为而成为全国民众关注的焦点。

他希望玻璃市州的清真洗衣店，向麻坡的“同行”看齐，马上纠正错误。

他认为，“我国不是塔利班”，应是全国华裔同胞都会产生共鸣的一句话。

他指出，过去10年伊斯兰党在行动党的扶持下迅速膨胀，狭隘的宗教主义逐渐泛滥，华裔社会没有理由看不清这个形势。

他批评林吉祥及林冠英养虎遗患及引狼入室。无论如何，他认为只有华裔同胞大团结，才能把最后一道关口守住。

廖中莱为“2017年马华玻璃市州常年大会”主持开幕时，这么表示。

章慕沙：有人不认同“一马理念”

另一方面，玻州马青团长章慕沙指出，玻州出现一间“只限穆斯林”光顾的自助洗衣店，显示国内还有一些人不能认同“一马理念”。

他质疑，若只顾及宗教考量，是否意味着全部的马来餐馆都不能让其他族光顾？

他说，这将严重影响我国经济发展，应该要贯彻中庸理念，凡事都以马来西亚人为依归，而州政府也应该要正视这个问题。