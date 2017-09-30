槟领先全马耗资42万研究 人工智能侦测蚊症区 北马新闻

（大山脚30日讯）槟州再度领先全国，成为全马首个耗资42万4000令吉与AIME合作进行长达一年研究的州属，该技术以人工智能侦测未来可能爆发骨痛热症的区域，以便可提前展开清洁工作预防疫情，从而减低骨痛热症的发生和死亡率。

这项名为“医学流行病学人工智能（Artificial Intelligence in Medical Epidemiology, AIME）”的计划，是集合骨痛热症数据及民众的投报进行侦测。民众可通过手机应用程序平台下载“Beat Dengue”软体，提供与骨痛热症相关信息或进行投报。

槟州首长林冠英指出，虽然槟州今年骨痛热症病例比去年下降14%，但死亡人数却比去年增多，目前已有13人死于骨痛热症，希望人工智能系统在未来能有效减少病例和死亡率。

不过他指出，目前槟州没有任何骨痛热症热点（Hot Spot），情况令人鼓舞。

“槟州是全马首个投入研究电脑侦测黑斑蚊方式的州属，除了州政府的努力，也需要人力如社区灭蚊队（Combi）的配合，双管齐下对抗黑斑蚊。”

林冠英是周六为“槟州骨痛热症醒觉嘉年华”主持推介礼时，这么表示。

阿菲夫：准确率达81% 月杪或11月初正式推介

槟州卫生委员会主席阿菲夫表示，AIME技术今年5月于槟岛进行试验，测试的37个地区中有30个接获疫情投报，准确率达到81%。

他透露，这项计划将在今年10月杪或11月初正式进行推介。

他说，AIME技术来自巴西里约，在2016年奥运会期间预测骨痛热症的准确率达87%，这是该技术首次针对槟州进行实验性研究。

“这项研究将会进行一年，若成效令人满意则将会继续进行，同时希望在槟州的带领下，可将计划推展至全国，并针对槟州、雪兰莪、柔佛等骨痛热症爆发率高的州属。”

他强调，没有任何单位应独自承担对抗骨痛热症的责任，这是所有人民的责任，因为骨痛热症是与社区有关的问题，居民必须提高醒觉。

有鉴于此，他也指示协助举办大扫除的单位如威省市政局，若参与的居民少于20人，大扫除活动将会取消。

骨痛热症病例减13%

槟州卫生局副主任诺丽雅指出，槟州在今年底38周，共有1877宗骨痛热症病例，比去年同期2158宗减少13%。不过死亡人数目前已有13人，比去年全年12人多出1人。

活动当天，共有多支社区灭蚊队（Combi）在现场展出，大会也特设现金奖鼓励表现杰出的队伍。出席者尚有槟州行政议员林峰成、大山脚国会议员沈志强、威省市议员胡智胜及大卫马西尔。