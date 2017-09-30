林冠英：提升道路多缴百万 促纳吉豁免惠民计划消费税 北马新闻

（北海30日讯）槟州政府耗资1600万令吉为提升拉惹乌达道路，其中得缴付消费税收近100万令吉，槟州首长林冠英形容消费税吸血，促首相纳吉体恤广大民众负担沉重，豁免惠民计划的消费税。

他说，槟州政府建礼堂、进行道路提升、建宗教文化教所等等的惠民计划，都必需缴付消费税，这对槟州政府及槟州人民而言，均是沉重的消费负担。

林冠英是在周六上午，于北海拉惹乌达路，为该道路提升计划完成主持启用仪式，在致词时如是强调。

“大道修建是有征收过路费，他们缴付消费税还说得过去，槟州政府修建及提升道路不只没征过路费，还得承担消费税收。”

“首相曾发言不要再为消费税争论，他持续征收消费税那是他的立场及意见，我还是要发言，将民众的心声发表，要纳吉替平民百姓想想，豁免许多利民惠民计划的消费税征收。”

他称，纳吉不懂消费税给民众带来的痛苦，认为区区6%的征税没太大影响。

他说，提升拉惹乌达道路多出的100万令吉消费税，槟州政府就得再寻其他管道填补，所幸槟州政府有剩余款项还能支付。

林峰成抨有心人误导民众

槟州公共工程、交通及基本设施委员会主席林峰成抨击反对党及有心人士，在拉惹乌达道路提升工程中企图误导及煽动民众。

他强调，该工程是分阶段进行，不是每一天都在做工，州政府考量民众及小贩不便分阶段施工，就以最后阶段工程而言，只花了2个月余即完成。

他说，拉惹乌达路从2车道提升为4车道，意外减少、民众安全获顾及、居民出入方便、街道整洁美观，吸引更多外地人士到来，无形中提高小贩的收入。

询及民众胡乱泊车阻碍交通形成阻塞情况，林峰成不排除得让民众多加适应，往后再展开执法取缔。

会上，首长林冠英在林峰成、丹纳州议员、威省市局主席拿督罗查里、威北县长玛丽亚及公共工程局官员莫哈末菲沙的陪同下，为北海拉惹乌达道路提升计划完成主持启用仪式。