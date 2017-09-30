槟首长：再纳别再政治化治水 有诚意就该追回失踪款项 北马新闻

(威南30日讯)槟州首长林冠英希望，槟州国阵主席拿督斯里再纳阿比汀不要政治化治水计划，如果他有诚意解决问题，就应该向中央拿回失踪的款项，让槟州可以善用这笔钱，全面解决淹水问题。

“我还是要问21亿5700万哪里去？这个我们要追究，不要他的道歉，因为他含血喷人。我只需要他能拿回失踪的款项。”

他是周六下午巡视新邦安拔润绒河建堤工程时，向媒体作如是表示。出席者有威省市政局主席拿督罗扎里、水利局槟州主任沙比利、曹观友行政议员、拿督刘子健议长、沈志强国会议员、萧伟洪市议员、拿督陈建宝村长、陈忠和村长等人。

他以润绒河举例，并指这项治水计划是从2006年开始，工程费是1亿3500令吉，然而至今已11年了，也只用了1800万令吉，只占了总拨款13.2%。

“所讲的26亿令吉槟州治水款项，真正使用的拨款只有4亿4300万令吉，剩余的款项哪儿去了? ”

“现在反要怪槟州政府，他这行为太不应该了。他好像连羞耻字怎么写也不懂，但是其所为的确很羞耻。”“如果再纳要补救过错，就是争取回款项，因答应的事项就必须兑现。”

他补充，治水款项“缩水”了，所以，他希望再纳给予交代。