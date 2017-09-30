天地通亚通继续赞助马羽总 增添1000万冲奥运首金 体育新闻

（吉隆坡30日讯）天地通亚通电讯公司(Celcom Axiata)延长赞助大马羽总多一年三个月，至2020东京奥运会结束，增添1000万令吉让国羽更有资金冲击奥运首金。

作为马羽总主要赞助商的天地通亚通原本就有至2019年6月4日的3年价值2400万令吉合约，而延长合同之后，4年赞助总值已达3400万令吉，至2020年8月31日。在周五的赞助签约仪式上，除了国羽球员的支持，身为大马羽总赞助人的首相夫人拿汀斯里罗斯玛也到场见证。

马羽总会长拿督斯里诺扎表示非常开心能在与天地通亚通携手的首年取得不俗成就之后继续合作，“天地通已成为我们羽球大家庭的一份子，希望大家能更紧密团结从草根或精英选手方面发展本地羽运，实现在东京奥运会拿下首枚奥运金牌的梦想。”

此外，天地通亚通主席丹斯里嘉玛鲁丁表示公司荣幸能继续成为马羽总的主要支持者，在运动尤其是羽球方面帮助团结大马人民。

吉打明年办亚团羽赛 诺扎盼主场优势进军汤尤杯

大马“击退”3位竞争对手，赢得明年2018亚洲羽球团体赛主办权，大马羽总会长拿督斯里诺扎也在周五与亚洲羽总和承办方吉打羽总的三方签约仪式后表示，希望大马男女队能再提升实力以便通过上述赛事获取曼谷汤尤杯决赛圈资格。

同时，诺扎表示从近期的苏杯和东运会赛事可见，目前大马队实力有待加强、尚未足以在主场称霸汤尤杯，加上目前要在技术总监弗洛斯特即将离职后做好内部整顿，所以近期无意申办汤尤杯决赛圈赛事。

他也补充，已要求4位国羽主教练准备详细计划和目标来备战汤尤杯。

亚洲羽总会长安顿表示在比较韩国、日本和印尼的申办书后，大马方面符合所有条件，也对多次举办世界级赛事的亚罗士打感到信心，而赢取明年亚团羽赛主办权。该赛事届时将在明年2月6日至11日于亚罗士打的苏丹阿都哈林室內体育馆举行。这项赛事也是作为明年汤尤杯赛的亚洲区入选赛，前4名队伍将前往曼谷。

有关签署仪式是由安顿、亚羽总秘书长金弘基、大马羽总方面的诺扎、秘书长拿督黄锦才、吉打羽总会长拿督张庭助和秘书吴元元一起完成。