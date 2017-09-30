中国丰满美女羽球手 曾险被禁药事件毁一生 体育新闻

(北京30日综合电)9月29日，中国羽球队女双运动员于小含迎来自己的23岁生日，她在个人社交平台上晒出穿婚纱拍的写真，并留言写道：“好快，又是一年。”中央电视台体育频道记者张朝阳、女双新科世界冠军贾一凡携网友为于小含送上生日祝福。

看到穿着露肩婚纱裙，戴着皇冠+头纱的于小含，网友们纷纷留言盛赞：“怎么可能这么美？”

于小含被不少球迷选为“现役国羽第一美女”。1994年出生的于小含，身高1米75，有别于其他国羽女选手偏瘦的体质，她最大的特点就是壮硕丰满。依靠着出色的后场杀球能力，于小含在出道不久便吸引了不少关注。进入国家队后，于小含很快便崭露头角，19岁拿下职业生涯首个大奖赛冠军，21岁斩获生涯首个超级赛桂冠，成为国羽重点培养的新秀。

然而，一场突如其来的意外打断了于小含的上升势头，甚至一度有毁掉职业生涯的危机。

那是在2015年年底的韩国光州世界大学生运动会上，于小含被检测出药检呈阳性，不仅导致中国队的混合团体赛银牌和女子双打银牌被取消，更是被世界羽联处以禁赛7个月的处罚。

虽然禁赛期在2016年2月便结束，但于小含仍然经历了很长一段时间的等待才被国羽允许重回国际赛场。痛定思痛的她在重回赛场后展现了非常出色的状态，如今已经成为国羽女双的主力成员之一，未来可期。