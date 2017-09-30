美4子之母为出国游玩 独留子女在家 国际新闻

（华盛顿30日综合电）美国艾奥瓦州得梅因一名30岁母亲上周三因未能及时找到保母照顾4名子女，竟然要求两名同为12岁的长子长女代为照顾较年幼的妹妹，自己则与女性友人出国旅游。当局在女子出国次日得知事件并致电要求其立即回国，惟她延至周三晚才施施然回国内，周四早上被逮捕。

麦肯育有一对12岁双胞胎以及两名分别7岁和6岁的女儿，四人为同母异父的兄妹。警方周五表示，麦肯其中一名孩子的父亲上周四收到孩子的来电，随即通知当局有人疏忽照顾小孩。报道指，警员赶到场时，发现小孩独自在家，而主人房的抽屉上更有一把已上弹的手枪。

警方随即要求身在德国的麦肯立即回国，她曾一度计划于周日回航，惟未知是否乐而忘返，只是较原定下月一日返国的计划，稍为提前至27日。她在旅程中更不时在网上“开心SHARE”自己游玩的照片，包括在德国巴伐利亚州与友人及婴儿开心合照。

身为警员的前夫马修则表示愤怒，但称对事件不感意外，因对方一向对照顾子女的责任不太上心。麦肯面临4项危害儿童及1项让21岁以下人士有机会接触枪械罪名，她准以9000美元（3万6000令吉保释，但不可与子女接触，以及需在下月9日上庭聆讯。案中4名子女现已各自交由亲属暂时照顾。