陆兆福： 马来选区多赢5席 希联有望执政森州 国内新闻

（芙蓉30日讯）民主行动党全国组织秘书陆兆福说，希望联盟要执政森州并不是没有可能的事，只要在森州马来州选区多赢5个议席，便有机会。

他指出，森州希联已锁定7至8个有机会胜出的马来州选区，胜望较大的州选区，除了在上届大选国阵多数票仅有逾300票的瓜拉庇劳、瓜拉格拉望和暗邦岸之外，还包括冷京及宁宜。

他不排除，来届大选在马来选区将上演三角战，即巫统、希联及伊斯兰党，马来选票肯定会分散，一旦出现如此情况，在马来州选区占有20%至30%的华裔选票，将扮演选区决定性的角色。

他认为，只要森州的行动党公正党继续捍卫各别的11个及3个州议席，再多赢下5个议席，森州变天不难。

他也是森州行动党主席，他今天率领州委在班底路进行拜访选民活动时，在记者会上这么指出。

行动党第二波拜访选民活动主要是走入马来州选区，协助希联盟党在来届大选胜出。不过，出席的盟党寥寥无几，只有森州国家诚信党主席祖基菲、署理主席道菲等人。

对于森希联盟党不积极参与行动党到马来区拜访选民的活动，陆兆福说，各党都进行个别活动，为来届大选做好准备，而行动党采取直接接触选民的活动。

他指出，其他盟党着重在其他活动上，但这不等同没有跑动。

他透露，森州希联还在对议席分配进行商讨，仅1、2个议席有争议，其余问题不大。

祖基菲透露，他们都在进行一些活动，只不过现阶段着重于培训候选人，而且行动党不仅是代表华裔，所以在马来州选区跑动时，不会让人觉得奇怪。

他指出，目前因巫统闹分裂，以致马来选票至今还未确定趋向哪方，他们都在观察。