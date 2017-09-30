西召卡列洪 体育新闻

西班牙名单上，迭戈·科斯塔、法布雷加斯、罗贝托依然落选，上一次入选大名单的苏索和大卫·维拉本次落选，伊利亚拉门迪、罗德里戈和卡列洪入选。

西班牙在世界杯欧洲区外围赛G组排名第1，领先排名第二的意大利3分。在10月7日及10日进行的最后两轮比赛，西班牙对阵阿尔巴尼亚和以色列。如果西班牙击败阿尔巴尼亚，理论上锁定小组第一晋级世界杯决赛圈。

西班牙名单：

门将：凯帕(毕尔包)、德赫亚(曼联)、雷纳(拿玻里)

后卫：阿尔巴(巴塞隆纳)、阿兹皮利奎塔(切尔西)、巴特拉(多蒙特)、卡瓦哈尔(皇家马德里)、纳乔(皇家马德里)、蒙雷亚尔(阿仙纳)、皮奎(巴塞隆纳)、拉莫斯(皇家马德里)

中场：伊斯科(皇家马德里)、蒂亚戈(拜仁慕尼黑)、布斯克茨(巴塞隆纳)、伊利亚拉门迪(皇家社会)、大卫·席尔瓦(曼市)、伊涅斯塔(巴塞隆纳)、萨乌尔(马德里竞技)、科克(马德里竞技)、阿森西奥(皇家马德里)

前锋：阿斯帕斯(塞达伟哥)、卡列洪(拿玻里)、罗德里戈(华伦西亚)、莫拉塔(切尔西)、佩德罗(切尔西)#