十年后回归荧屏 汤唯将演《大明皇妃》 娱乐新闻

（北京30日讯）近段时间以来，电影咖回归荧幕渐成大势。此前，曾有传闻称汤唯也要接拍电视剧了，而且还是大女主戏《大明皇妃》，但至今本剧并未官宣。今日，媒体在翻阅2017年秋推会项目辑录时发现，《大明皇妃》简介中赫然写着主演汤唯。

自2007年播出的电视剧《女人不哭》后，汤唯就一直活跃在大银幕上，先后为大家带来过《北京遇上西雅图》《华丽上班族》等电影，而近两年来又忙于结婚生子，一直未再接拍电视剧。如今，已经复出的她不仅正在拍摄毕赣导演的新片，同时也在电视剧方面有了新动作。其实，前段时间便有消息传出，称汤唯将出演改编自小说《六朝纪事》的大女主剧《大明皇妃》，另还有消息称男主角已确定为朱亚文]，而关于此传闻艺人方和剧方都未有回应。时至2017年秋推会举办之际，在翻看项目辑录时发现，在《大明皇妃》项目简介中，主演一栏赫然写着汤唯的名字。

值得注意的是，在电影咖回归荧屏的行列中，章子怡同样被曝接拍了改编自寐语者小说的电视剧《帝凰业》，如今汤唯又将主演《大明皇妃》，两部剧虽然历史背景不同，但都讲述了女主角一步步成长，最终将家国天下视为己任的故事，二人将带来怎样的诠释，也实在让人好奇。