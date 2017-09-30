一周内500万人 从军挺金正恩 国际新闻

（平壤30日综合电）美国总统特朗普与朝鲜领袖金正恩近日不断“隔空开炮”，令朝鲜半岛形势日益紧张，朝鲜官媒《劳动新闻》报导，自美军派遣B-1B“枪骑兵”轰炸机飞越朝鲜附近空域后，一周内已有470万名学生及工人报名从军，随时候命上战场，其中120万人更是女性。

韩国媒体评估，朝鲜拥有约100万名现役军人，其中约20万是特种部队士兵。自美军B-1B轰炸机出动后，平壤政府已重新部署东岸的战机及防空配置。

传金派代表和美密谈

日本媒体报导指出，美国与北韩正研拟下月中在挪威举行非正式会谈，似乎希望透过对话解决近来紧张情势。

《朝日新闻》前日引述美国与南韩的消息来源指出，包括美国前官员及北韩问题专家在内的非正式代表团，正准备前往挪威奥斯陆和北韩代表对话，时间可能就在10月中旬。

报导指出，美方代表包括一名曾和北韩副外长韩成烈见面的重要人士，而该名人士去年10月也曾在马来西亚吉隆坡和北韩官员有所接触。而北韩则可能派出外务省美国事务局长崔善姬。崔善姬曾多次代表北韩参加于挪威举行的非官方会谈，藉此管道和美国谈条件。

分析认为，平壤政府在目前的气氛下不可能同意朝鲜半岛无核化，也因此美方可能只会在此会谈中讨论人道援助议题。另有一种可能是，北韩领导人金正恩根本不允许官员参加此次会谈，并坚持发展射程远至美国本土的洲际弹道飞弹。