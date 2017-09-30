涉用公帑滥搭私人飞机 美卫生部长辞职 国际新闻

（华盛顿30日综合电）美国白宫周五（29日）宣布，涉嫌以公帑租用私人飞机作私人用途的卫生部长普赖斯已经辞职，成为特朗普出任总统后，第一位离职的内阁官员。

上任仅8个月的普赖斯，周四（28日）中午曾发声明表示对自己的行为感后悔，承诺会付清相关费用，强调不会让纳税人为其飞行开支支付一分一毫，并指自己不会再使用政府专机。当时卫生部曾确认，普赖斯将会向财政部写一张约5万美元（约210令吉）的支票，但未有透露陪同普赖斯乘飞机的职员及保安人员的相关开支。

不过普赖斯的举动似乎无法淋熄特朗普的怒火。特朗普曾表示对普赖斯的行为感到不高兴，并在周五早上透露，他会在一天内决定是否解雇普赖斯。特朗普更在私底下埋怨普赖斯的问题令大众分心，令外界无法专注于他推动的税务改革，也和他希望制止贪腐的竞选承诺不符。有指特朗普也认为普赖斯没有做好推销新医保法案的工作，是欧巴马医保一直未能被推翻的原因之一。

美媒《Politico》早前报道，普赖斯自5月至今，曾包机至少26次，累积最少使用了40万美元公帑。卫生部及国会将继续调查普赖斯有否使用公帑作私人用途。#