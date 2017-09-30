泰15岁新娘怀孕5个月 新郎称无钱缺席婚礼 国际新闻

（曼谷30日综合电）泰国甲米府考帕农县一家人于周五大排筵席，为爱女举办盛大的婚礼，岂料所有宾客陆续入席，但新郎始终不见身影，令新娘心灵受创，女方家长亦认为此举让家庭蒙羞及令人非常失望，打算前往警署起诉新郎。

女方家属颂蓬表示，当日共开了约100桌，并花近一个月时间筹备婚宴，惟一切准备就绪后，男方家长来电表示，新郎不能出席婚宴，因为没有足够的聘金。而早前双方家长曾一同商量聘礼，女方家长要求30万铢（约6万3500令吉），但男方称手头资金紧绌，要求降低至15万铢；其后男方要求聘礼一降再降，女方家长即表示不同意。

颂蓬又透露，延至婚礼前一晚，新郎家长打电话告知无法参加婚宴，因为拿不出聘礼。由于发出邀请函给客人及已投入超过几十万资金，因此婚礼照常举行，惟新娘等了一整天也不见新郎。据悉，涉事新娘现年15岁，仍就读高一；17岁的未婚夫则是呵叻府人，两人在网上结识并进而交往。两人交往约一年，期间更多次到男友家造访，现已怀孕5个月。