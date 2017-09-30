华学者改造胚胎消灭遗传病 福音还是灾难 国际新闻

（广州30日综合电）遗传疾病一直是医学界的棘手问题。中国研究人员最近表示，成功替人类胚胎进行“化学手术”，以消灭遗传疾病，成为世界上的首例。这项技术有望用于预防一系列的遗传疾病，不过也掀起基因改造衍生而出的争议，更有人担心这可能对全人类造成未知的灾难性后果。

据英媒报道，广州中山大学的科研医学小组透过“碱基编辑”技术，纠正人类基因中的错误，以改造胚胎，排除了可导致B型地中海贫血病症的错误。该个已被编缉的基因并没有植入人体，只供实验室使用。至于研究成果已在科学杂志《蛋白与细胞》（Protein and Cell）发表。

研究人员指出，人类基因由30亿个密码排列组成，只要其中一个基因密码发生了突变，就可形成地中海贫血症等遗传疾病。故此，只要透过“碱基编辑”技术纠正错误，就可以避免疾病的发生。

有美国学者指出，相比起之前已经存在的“Crispr”基因编辑技术，利用“碱基编辑”技术纠正胚胎更有效，副作用也更小。而且，人类三分之二与基因变化有关的疾病都是因为基因密码突变衍生，这项技术有望直接矫正有问题胚胎，从而预防这些疾病。

不过也有舆论担心，人类基因编辑技术获得突破会引起各种问题，如有人或借此技术“订制婴儿”，决定婴儿的外表、智商等各种特质。也有人担心，基因编辑恐引致未知的“后遗症”，随时未消灭遗传病，先消灭人类。究竟这项技术能否应用于人类，看来仍有待社会各界讨论。