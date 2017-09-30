女友嫌弃有儿子 美狠父杀3岁儿囚10年 国际新闻

（华盛顿30日综合电）美国一名狠父因为女友嫌弃他有个儿子，竟然决定对只有3岁的亲儿下毒手，期间更误导警方指儿子自己走失。他在上月承认严重杀人罪，周五被判入狱10年。

23岁的克里托原本被控谋杀，但他的谋杀案审讯被裁定无效，他最终被控严重杀人罪。这名被检察官称为骗子的被告，闻判后神情平静。检察官在庭上播出他儿子布兰丹的生活片段时说：“他向警察说谎、他向父母说谎、最过份的是他向布兰丹的母亲说谎，她完全有权知道布兰丹身上发生什么事。”

事发在2015年10月，当时克里托声称儿子自己从家中走失，警方接报数小时后，在距离他们家约1.6公里外的树林地区，发现布兰丹穿著睡衣的尸体，但由于他的袜子非常干净，当局认为他没有可能自己走到树林。克里托被捕后承认令儿子窒息死亡。检察官指，克里托狠下毒手，因为他当时的17岁女友清楚表明不喜欢他需要带著儿子，希望他放弃抚养权。克里托担心她会在上大学期间向他提出分手，便决定杀死儿子。不过两人最后也是分手收场。

不过审讯过后依然有一个人认为克里托无辜，他的父亲表示，会寻求私家侦探协助帮儿子翻案。