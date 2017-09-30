男友9成烧伤变残疾 女友:以后是我养他 国际新闻

湖北一对情侣，相识七年，相爱两年，原本打算今年年底结婚摆酒，惟命运安排令他们原本甜甜蜜蜜的生活变得困难重重。男友小庚半个月前因遇到意外，全身90%烧伤，但面对小庚的毁容、残疾，女友小夏仍然对他不离不弃，决定嫁给男友：「以后是我养他。」

两人在相爱这两年於广东惠州打工，即使收入不多，他们仍能过得甜甜蜜蜜，其后更决定要结婚。可惜，上天偏偏就要给他们一个极大的考验。小庚全身被汽油重度烧伤命危，经过12天抢救，小庚才苏醒过来，可惜他已毁容，更成残疾。但22岁的小夏并没有因而离弃他，更主动求婚：「我要嫁给你！」更指：「以前是他宠我，以后是我养他。」

最爱的男友入院，小夏当然每分每秒随时候命，所以她就睡在距离病房最近的楼梯，连小庚父亲都心疼她：「你一个女孩子睡这里不怕吗？」「不怕，他需要时我可以第一时间赶到。」但小夏日渐疲累，小庚父亲便借钱为她在医院对面的小宾馆租了一间房。

由于医疗费用过於庞大，小庚又出生于农村，家境清贫，小庚父亲还要返乡下向亲戚朋友借钱，资金短绌，小夏都不敢乱洗钱，有时一日只会吃一餐，还是毫无营养但价钱廉价的即食面。虽然她不舍得洗钱，但仍会为男友煲汤补身。但小夏并不会煮饭，宾馆的老板听到两人艰苦的爱情故事，不仅减房租，更教小夏煮饭。「以前都是他做这些，以后就由我来为他做。」为了男友，她愿意，因为除了他以外，不会再有其他人对她那么好。

两人於小夏15岁时便结识，初时两人并无相爱，但小庚一直穷追不舍，苦苦追求了小夏多年。直到两年前两人才开始相爱。小庚是一个浪漫的人，小夏指与他在一起的日子每天都是情人节。小夏忆起求婚那天，她形容就像电视剧一般，他突然拿出戒指跪在她面前。光想起求婚的小细节，都令小夏更加决心要嫁给小庚。

不少人知道两人的故事后，都劝她要想清楚，毕竟照顾一个残疾的病人是非常辛苦的事情，但她坚决与小庚在一起：「虽然我没有读过太多的书，但是做人的道理我懂，如果就这样抛弃他，那还是一个人么？」她又形容：「我做的最疯狂的事，就是决定和他在一起。」

小夏每天最开心就是下午三点以后的探病时间，即使男友全身裹著纱布，即使看不清男友那熟悉的面孔，「他活着，我就是幸福的」。