摇啊摇到外公家 走在路上

文：易雄

闲来没事招友走一趟角头、瓜拉牛啦及古楼，尤其是古楼我外公老家虽然目前已“人去楼空”，但我对于这里还是非常亲切。

因为距离不远，许多北马人也乘周末或短假期过来半天或一日游，所以小渔村越来越有人气不只海鲜小食吸引人，就想在当地住一晚也有很多靠海特色民宿。

因为只去半天所以许多小食吃不完，所以除了要做功课也请示当地人哪些是必吃、次吃及可以不吃也没遗憾的。

我个人觉得爱娣海鲜饭店的软壳螃蟹或螃蟹可以尝尝，我们点了“软硬”各一半螃蟹炒米粉，这是许多人必点招牌菜，螃蟹上桌真的非常新鲜、米粉炒得“透心” ，你说超好吃那倒不至于但整体来说算是美味。

老板说她的自家蚝煎跟别人不同，原来是面粉少然后直接混著鲜蚝煎炒配暹酱，口感很特别朋友说很喜欢。都说了在渔村清炒蛤蜊怎能不鲜甜、再来一盘宫保虾姑吃得很饱。

吃完再逛逛，差不多回程还是有点饱但王月清的“西雅煎”一定要尝尝，就像俗称虾煎不过它用沙葛和韭菜然后饼面加小虾仔炸香，热热起炉沾点辣椒酱还真能一口接一口。

因为还饱著所以吃点再打包回家油炸还是一流，最后一定要喝建成茶室的“虎咬狮”、即是咖啡冰加美禄厚厚一杯超好喝，喝不够带走四包、一杯才2.20浓郁到加了冰还是厚厚。

要是早点过来或留宿一夜，相信可以吃到更多当地美食。

不过若没时间，就跟着我的口味游走好了……