室友 蕉风椰语

文：顺芳

学生宿舍是大学生活的一部分，会遇到怎样的室友，有时也要看缘份。有的人和室友相处愉快，而相处得不融洽的也多不胜数。

跨入大学门槛前，母亲告诫过我，室友是要跟我朝夕相处四年的人，彼此千万不能翻脸而成为仇敌。因此，“忍一时风平浪静，退一步海阔天空”，成了我时刻谨记的人生格言。

然而，因为家庭环境、生活习惯、个人喜好包括过去接触过的人与事不一样，导致每个人的思维都不同。生活背景不同的人住在一起，更要互相体谅，否则一不小心，摩擦与矛盾就会从日积月累的积怨中爆发出来。

我有3名室友，和她们在一起，我总感觉格格不入，自己像个外人似的。她们喜欢在人家背后议论是非、聊八卦，偏偏我就不喜欢在背后暗箭伤人。不仅如此，她们总是肆无忌惮的讨论着一些不该是我们这个年龄聊的话题；聊各种牌子的化妆品，偏偏我又不擅长化妆，向来喜欢素颜示人……

那时候，我总是被杯葛。她们一起出去用餐或逛街从不邀我，纵使我了解我和她们是不同圈子的人，但是我内心脆弱，只要她们对我的态度有异样，我就会很纠结，独自在个角落流泪，想着自己是不是做错了什么惹怒她们。

幸好母亲多次在电话里开导我，慢慢的，我释怀了。即使住在同一间房，彼此没太多交集其实也很正常。谁说室友就一定会成为挚友？合得来的就是一辈子的朋友，合不来，就仅是同居4年的人生过客。

大学只是生命中的一个驿站。她们现在可以排挤你，但她们不能排挤你一辈子，将来大家分道扬镳了，也不会再联系，所以你要相信一切都会好起来。告诉自己，这段时间的经历只是一种磨练，目的是让你学会如何独立、不再害怕孤独，也让你看清人与人之间的关系，让你吸取经验，懂得如何更好的和别人相处。

人生没有过不去的坎，时间会抚平一切伤痕。如果不能改变环境，应该学习从眼前的环境中走出来。你可以到图书馆看书，提高自己的学习，或参加一些社团扩大自己的朋友圈。这时，你会发现，外面的世界很大很精彩，寝室只是充电休息的地方，不是一切。