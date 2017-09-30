坐月子 建利式记录

文：陈建利

宝宝回到家里的这些天，我感觉就像是在上课。

学抱宝宝、学泡奶、学喂奶、学为宝宝打嗝、学为宝宝洗澡 等等，如果没有经验丰富的妈妈帮忙，我真的还不知道该如何是好。况且，妈妈除了帮忙照顾宝宝，也必须照顾太太的饮食。

坐月子对一个产妇来说是非常重要的，所以坐月子餐绝对马虎不得。

姐姐们坐月子都是由妈妈负责的，所以她已经是老经验了，一早就准备了所需的材料，包括正宗的文冬姜和自己酿的酒。

我记得当她叫我把两大箱自酿的酒搬上车时，我大呼夸张，可是现在才发现，原来这些酒都是很重要的。

有些人会说老一辈人的坐月子餐并不科学，但我还是选择相信母亲，因为她把我姐姐们都照顾得那么好，我这个新手父亲没有任何怀疑的余地。 所以我就放心地把一切都交给妈妈处理。不过，因为宝宝降临在一个满尴尬的日期，我们还是面对一个很难解决的问题。

清明节一般都落在4月，而我父母每年都风雨不改地去扫墓。

早期没车的时候，他们就骑摩托车从家里去有一段距离的义山。后来有车了，就由我负责载他们去义山。

从那时候开始，我无论是在念书或工作，都会在清明节前后回家和父母一起去扫墓。

而这一次，太太的预产期是在3月杪，要知道，我家离老家有近600公里的路程，也就是说，如果父母要留下来替太太坐月子，那他们可能就不能去扫墓了。

父母的思想非常传统，对每个传统节日都很重视，更何况这是对先辈尽孝的日子。所以无论如何他们都不可能会错过清明、错过扫墓。也因为这样，当黄医生告诉我们预产期时，我们都已经打定主意要找坐月子中心了。可是当我告诉父母我们的决定时，妈妈的回复让我非常挣扎。

“我和爸爸讨论过了，我们还是去帮你们坐月子，我们会和公公婆婆说他们的曾孙子出世，我们没办法去替他扫墓，要他们体谅一年，他们应该也会很乐意的。”

我不知道是否应该答应让他们来帮忙，我相信他们心里还是放不下的。最后，我找到了另一个方案，那就是我买火车票让他们在清明时候回家扫墓，之后再回来继续帮我太太坐月子。但我必须学会如何在他们离开的4天时间内煮月子餐，并在没有妈妈的情况下解决将会面对的一切问题。这对我来说是个非常大的挑战。

不过，这肯定是最好的方案了，父母一开始也不太同意，权衡之后他们还是接受了我的建议。

而我，无法不担心。（待续）