儿童理财能力的培养 儿童财商

文：邱甲伟

目前在国内大家对于儿童理财能力的培养是逐渐受到重视。除了孩子需要在这门教育里学习，父母亲也需要以身作则，鼓励孩子善用金钱或精打细算，才能建立正确金钱观和理财观念。很多父母对于要如何教孩子理财还是很模糊，需不需要给孩子零用钱，做家务或考试考高分究竟该给钱做奖励吗等等的困扰。

我们需要给孩子零用钱吗？那什么时候给及怎么给比较适合呢？相信很多父母都会有这疑惑。通常父母不给孩子零用钱因为担心他们把所有零用钱都花光，也有些家长认为，孩子的主要开销都是由父母支出，也没什么机会用钱，所以就没给孩子零用钱，对于我来说，这是你跟孩子谈金钱教育的黄金机会。

最重要的是，给孩子零用钱可以培养他们储蓄习惯和练习消费甚至可以学习忍耐。我建议家长最晚可以在孩子1年级的时候开始给零用钱，因为没有给孩子实践的机会，他们可能会受到身边朋友或环境的影响，更何况他们早在7岁以前已经知道金钱是可以拿来买东西的。

零用钱非只用来消费

至于零用钱该怎么给？其实定期，定额的给比较适合，如果不定期定额的话，孩子对于金钱的掌握也比较模糊。所以年纪比较小的孩子可以每星期固定给他们零用钱，然后中学的孩子可以1个月1次。我们可以依据孩子的年纪或者他们对于运用金钱的观念来决定给他们的金额。除了给孩子零用钱，父母更应该引导孩子如何去分配，也必须让孩子知道零用钱可以如何运用，而不只是拿来消费而已。

当孩子随着年龄增长，社交活动的需求也会逐渐变多，对零用钱的需求也会提高，如果没有从小给予正确的理财观念，孩子会一直要求父母给零用钱，最后反而会造成孩子错误的观念和习惯，所以这是很重要的环节，父母需要给他们适当的引导。

孩子做家务该赏钱吗

我有谈到孩子做家务需要给零用钱的课题，在这里再让大家重温一下，孩子做家务适合给零用钱吗？我们需要了解零用钱并不是一种工资或薪水，它是一种教育工具。所以家务可以分成两种，一种是常态型，一种是任务型，常态型家务就好像小孩本来在家就该做的，家庭成员都该为家里做出的贡献，就不应该有“酬劳”。而任务型的家务就比较有挑战性而且不是每天都会发生的，这种状况下，父母亲可以选择给孩子零用钱，有时候我们必须让孩子去创造“赚钱”的机会，当他们付出努力而得到后才会珍惜，也帮助他们建立“有付出才会拥有”的观念。

孩子在3岁以后可以开始让他们帮忙做一些家务，除了可以给他们累积零用钱，了解储蓄的重要性，也可以培养他们责任感和品德修养。

孩子在这样的年龄是最喜欢帮大人的忙，只要父母愿意给予机会，孩子都会乐意的帮忙，只有从小慢慢培养孩子的习惯，他们的金钱观，价值观或者理财习惯与品格才不会有所偏差。