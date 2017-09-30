【视频】避警截查悬挂5楼卫星盘 非洲男“连人带盘”坠楼

（吉隆坡30日讯）30余岁非洲男子企图逃过警方上门截查，竟徒手悬挂在位于单位5楼的ASTRO卫星接收盘，结果接受盘应声断裂，“连人带盘”摔下楼。

雪州刑事调查组主任法兹高级助理总监指出，这名尼日利亚籍男子坠楼后，即刻被送往双溪毛糯医院抢救，所幸仅摔断鼻梁和手臂，目前情况稳定。

他指出，雪州警方于昨晚7时，出动44名警官及348名警员，在花乐白沙罗公寓范围进行取缔行动。

“警方就这项‘花乐黑色行动’与移民局、国民登记局等机构联手，目的是为了打击非法在我国逗留的外籍人士，降低当地的犯罪率。”

他透露，警方在检查公寓70各单位及3家店屋后，共逮捕171名外籍人士，其中51人没有任何证件，分别是37名尼日利亚人、4名印尼人、2名印度人、4名乌干达人、1名尼泊尔人、1名孟加拉人、1名肯亚人及1名泰国人。

“其中10名落网的外籍人士尿检测试不过关，有者更谎称自己来马留学，我们却没在其居住的单位搜获书籍。”

警方将援引1959/63年移民法令第6（1）（C）及15（1）（C）展开调查。