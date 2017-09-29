李春荣10月起 出任普腾总执行长 国内新闻

（莎阿南29日讯）随着多元重工集团（DRBHCOM）在今年6月与中国浙江吉利集团签署脱售普腾股权协议后，两大集团今日联合宣布，将委任中国资深汽车企业人物李春荣为普腾旗下国家汽车私人有限公司（PONSB）的新任总执行长。

多元重工集团与吉利集团今日在莎阿南假日酒店召开联合新闻发布会，并由多元重工集团董事经理拿督斯里赛益法沙做出这项宣布。

赛益法沙表示，李春荣将于10月1日正式到任，而两大集团都希望这次的委任能够将普腾带回到领导国产车品牌的位置。

“多元重工集团与吉利集团签署最终协议的3个月后，我们终于来到了一个点，知道要做什么及如何做。

李春荣亦出席这场新闻发布会，他表示，本身有信心将普腾带回到领导的位置，成为马来西亚的最畅销汽车品牌，并且崛起为东盟三大顶尖汽车品牌。

赛益法沙在公布李春荣的任命后，也宣布普腾控股公司的最新董事名单，其中其本人担任主席。其余董事是多元重工集团推举的沙哈鲁法瑞哈山、安马拉拿丹托马斯；以及吉利控股集团常务副总裁、首席财务官李东辉、吉利控股集团副总裁、首席技术官冯擎峰。

吉利控股集团董事长高级顾问余宁、前斯柯达（SKODA）全球首席执行官范安德将和以上5位普腾控股董事一起出任普腾私人有限公司董事会成员。

新闻发布会后，李春荣受访时指出，未来14个月将是普腾私人有限公司最具挑战的时刻，必须拿出转型方案。

询及普腾的发展策略，李春荣说，普腾将注重提升顾客的满意度，并且在马来西亚市场推出新的系列汽车款式。

多元重工集团握有普腾控股的51%股权，此前宣布联姻计划的其中一个协议，就是由吉利集团推荐普腾汽车生产臂膀的执行长。

李春荣此前是中国东风本田发动机公司董事，在今年8月22日加入吉利集团。随着这次的委任后，李春荣将于10月1日出任普腾汽车私人有限公司的总执行长，负责普腾汽车的生产、制造、品控、研发以及销售和营销等各个职能，接替将于9月30日卸任的现任总执行长拿督阿末弗亚。