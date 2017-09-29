槟前进党斥计划一拖再拖 流浪动物中心启用无期 北马新闻

（槟城28日讯）槟城前进党青年团呼吁槟州政府停止屠杀小毛孩时，并质问何时才能启用利华路的一站式流浪动物中心。

槟城前进党青年团副团长刘义仁是在推介“我爱小毛孩”活动时指出，槟岛市政厅于2013年预计耗资820万令吉，在利华路重新打造一站式流浪动物公共卫生中心，然而计划却一拖再拖。“当时槟岛市议员黄顺祥还保证，2017年下半年会启用，可是再过几日就10月了。”

他表示今早已经巡视一遍，该中心内部设备确实完善，但却担心一旦启用后只有兽医局职员先迁入，而流浪狗却迟迟未能搬进新屋。刘义仁今日与槟城前进党青年团团员及爱狗人士站出来，促请槟州首长林冠英交代何时才能启用利华路的一站式流浪动物中心。

“槟州地方委员会主席曹观友曾于2013年推行‘零流浪狗计划’，为流浪狗注射疫苗、结扎、隔离及安顿它们，然而流浪狗的平均寿命只有2年半，槟州政府若当年落实上述计划，如今也无需再继续进行捕杀。”他补充，槟城数年前爆发狂犬病期间，首长曾下令全城捕杀流浪狗，当时估计有2万5000只流浪狗被屠杀，至今捕杀行动依然继续，因此抨击槟州政府讲一套做一套。

出席这项记者会的尚有槟城前进党顾问拿督黄家业、秘书林致群、青年团团长黄宗汉、秘书彭国泳及协调员林宗贤等。