甲马来甘榜泄毒事件 警已鉴定泄毒桶来源 国内新闻

（马六甲29日讯）州政府目前在调查马来甘榜毒气泄露事件，以揪出谁是7桶氯的拥有者。甲州总警长拿督阿都嘉里尔透露，警方从有关铁桶的编号，已鉴定它们来自一家本地公司，并援引刑事法典第269／270条文调查。

据一名资深消拯员形容，一公斤重的氯已足以危害全村人，庆幸的是昨晚只发生一桶泄露，其余6桶则没有泄漏，否则后果不堪设想。

他指出，通常泳池使用的氯成份只需1、2滴就能消毒，而铁桶中装有的氯纯度非常高，危险性相对的也更高。

甲州首席部长拿督斯里依德利斯哈伦昨晚漏夜到场巡视后说，以总警长拿督阿都嘉里尔为首的特别委员会将深入调查。

他说，政府部门没有使用这种氯，但大马化学公司（CCM） 能从铁桶编号查出产商和拥有人。

根据消拯局所提供的资料，事故中铁桶的净重量是673公斤，装入327的氯后就会有1吨（1000公斤）重，7桶就有7吨，相当惊人。

资料显示，氯（Chlorine）广泛地使用在与水源有关的领域，它在铁桶内是液体状态，唯一旦暴露在空气中后，就会因氧化而转为气体状态，继而发出有毒气体。

人类吸入毒气后将会感到嘴唇及喉咙非常干燥，眼睛也会有刺辣感；严重者则肺部功能会受到影响或窒息。

马六甲消拯局局长卡玛鲁查曼也向媒体透露，氯一般上使用在与水有相关的工业用途或净水程序等，而这次所泄露的氯纯度非常高，一般上普通人都不会使用。

泄毒桶已埋地底 村民获准回家

经过各单位的漏夜努力，泄毒的铁桶已经埋入地底，因此有关地区已经在清晨6时30分解封，村民获准返回家园。

尽管周边地区已经解封，但是发现7大桶氯的空屋范围仍被警方封锁，今早有数名隶属警方的生化、放射性学与核子爆炸小组警员进出现场，展开调查及进行测试。

现场空气弥漫着一股类似木屑的味道，相当刺鼻；而被毒气勋过的草木皆变得一片枯黄，令人触目惊心。

其余6桶待处理

根据观察，目前还在现场的6个铁桶外观已经生锈，似乎已置于该处一段时间。

甲中央警区主任阿夫占今早召开新闻发布会时披露，消拯局在今日凌晨3时许成功把泄漏毒气的铁桶埋进土内，其余6桶仍有待处理。

他说，昨晚共有25户家庭、93名居民被疏散，并于今晨6时30分获准返家。

他说，警方在消拯局完成工作后第一时间接管现场，并展开调查。

35人留院观察

阿夫占透透，截至今早9时30分为止，在马六甲中央医院急诊室求医的人士共43人，其中35名需留院观察，警员及消拯员分别占了1及3人，而在红区接受治疗的应人也已经转入普通病房。

疑有人乱弃废料 援引刑事法典调查

甲州总警长拿督阿都嘉里尔透露，警方从有关铁桶的编号，已鉴定它们来自一家本地公司，并援引刑事法典第269／270条文调查。

他表示，警方正调查有关公司的背景，被弃置的化学物相信是用于和水有关的工业用途。。

他说，据初步调查，当地居民曾于昨日下午2时至5时之间，目睹一辆罗里进出有关地区，罗里司机及跟车员将7个铁桶置在路旁，其中一个铁桶泄漏，引发毒气泄漏事件。

阿都嘉里尔今早为宏愿少年计划曼日营主持闭幕后，针对毒气泄漏事件发表警方调查的最新进展。

数人录口供

他续说，铁桶内的液体氯属于工业废料，理应运载到森州的特定地点弃置，但是，有关人士却违例，将它们弃在事发地点。

“警方也在调查是有关公司本身，还是所聘请的承包商将铁桶弃置在事发地点。”

他劝请业者遵守条例，不要将工业废料弃置在不被允许的地方。

他说，3名目击的居民年龄介于25至35岁之间，他们之后都出现呕吐状况，送院后目前情况稳定。警方已经向他们录取口供。

他指出，警方引刑事法典269/270条文，即疏忽处置将有可能导致生命危险或疾病传染的物品，调查此案。一旦罪成，可判坐牢2年或罚款，或两者兼施。

他说，事发后，警方从昨天下午6时，紧急将210名居民疏散至3公里外的地方，暂时安顿在疏散中心的居民则有60人，其余的都到亲友家借宿。

他表示，警方同时安排人手驻守居民的屋子，至今没有获报窃的投报。