警破偷摩托车团伙 首脑竟是17岁少年 北马新闻

（槟城29日讯）西南区警方捣破6人偷窃摩托车团伙，意外发现一名年仅17岁的巫裔少年竟是首脑。该团伙盗窃了11辆摩托车后透过微信脱手，而警方同时也逮捕2名涉嫌购买赃物的买家。

8人落网

西南区警区主任安巴拉甘警监周五召开记者会指出，警方在峇六拜一带设置路障时，因2名骑着重型摩托车的巫裔少年神情可疑，驱前盘查后发现该摩托车是失车。警方随后顺藤摸瓜，于吉打笨筒及莪仑逮捕另外4名同伙和两名买家，其中包括1名买家为印尼籍少年。

他表示，8人年龄介于17岁至22岁，其中警方最初逮捕的17岁巫裔少年为该团伙首脑。该团伙在槟岛、柔佛及吉打一带犯案，分别在东北县偷窃4辆摩托、西南区4辆、柔佛2辆及吉打1辆。嫌犯会使用自制万能匙启动引擎后，把摩托开到首脑住家肢解。

他透露，其中一名嫌犯会负责销货，并在微信中打着“销售EX-5零件”的名义寻找买家，并以200至2500令吉的价格脱手赃物。

他也指出，警方随后在首脑住家附近的池塘中起获4个摩托车架及无法转手的零件。初步调查发现，其中1名22岁嫌犯有藏赃前科，另外尿检中有5人对冰毒呈阳性反应。

他表示，警方将援引刑事法典第379（1）条文（偷窃交通工具）调查此案，一旦罪成将被判处最少1年，最多7年监禁。