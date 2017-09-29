德国美食节获警支持 邓章钦：请勿政治化! 国内新闻

( 莎阿南29日讯)雪州高级行政议员拿督邓章钦披露，“ Centro德国美食节”(前称啤酒节)的活动已获得巴生北区警区支持，因此吁请各界勿政治化此事！

他补充说，批准举办与否的权力属巴生市议会权限，并非雪州政府。

针对啤酒节课题持续延烧，邓章钦今午特别召开记者会作出解释。

“ 我在此重申，依照法律，批准权限属于巴生市议会，州政府无权插手，申请也不会上交到州政府，而且主办方获得巴生北区警区，在本月14日发出的支持信函，只要遵守警方的条件就可主办，因此巴生市议会才批准。”

他补充，相关条件包括不能挑起种族纷争、不能有犯罪与政治性质、确保道路畅通、不会引起公众投诉，否则活动必须取消。

他也盛赞警方在东运会维安表现出色，甚至能在揭幕前逮住恐怖分子，理应可以保证区区6小时美食节的安全。

“ 我此前声明，在民主国家，任何人有权力提出反对，但主办方也有权继续主办，雪州大臣拿督斯里阿兹敏阿里也指雪州政府会捍卫所有族群的权利，惟主办任何活动必须合法，这就是雪州政府的立场。”

邓章钦也奉劝其他政党，例如想做英雄的各州伊斯兰党领袖，先管好自己的州属，不要政治化或动辄用“ 族群敏感”字眼，应该也要顾及与尊重非穆斯林的感受。

“ 此活动没有邀请穆斯林，甚至阻止穆斯林进入，为何要这么紧张？”

他今午在雪州政府大厦召开记者会时，如此表示，出席者包括适耕庄州议员黄瑞林、巴生市议员陈如坚、严玉梅、朱德恭与邱宜达。