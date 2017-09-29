砂政府：可促进旅游业 “啤酒节”不是问题

(古晋29日讯)就在雪隆两地朝野政党为“啤酒节”该不该禁办闹得不可开交之际，砂拉越州政府今日却认为，“啤酒节”( Oktoberfest)是可促进旅游业的活动，对砂州政府来说不是问题。

砂州旅游、艺术、文化，青年及体育部长拿督阿都卡林表示，“啤酒节”一直以来都被视为一项文化节庆，而不仅仅是“啤酒节”而已。

鉴于马来西亚的文化节庆也会在其他国家有庆祝活动，他不明白为何德国的文化节庆不能在国内欢庆。

他说，这个节日类似丰收节，也是有提供许多的食物和饮料。

“啤酒节是一项文化节庆，届时会有很多的食物招待来宾，你知道的，德国人就有啤酒了。”

“这里是砂拉越州，一直以来是以德国的节庆来宣传，而不是啤酒。我并不觉得有任何问题，因为它是一个文化节庆。”

阿都卡林今日主持砂州帆船赛记者会后，如是说。

“当一些极端分子宣称这是啤酒的节日的时候，我不是很认同。”

据《星报》报道，他是回应国内一些组织反对啤酒节的现象，这么认为。吉隆坡和雪兰莪州可谓西马最先进的地区，但最近却因为啤酒节一事，朝野争论不休。

其中伊斯兰党便试图阻止在雪州八打灵再也万达广场举办的啤酒节。

伊党最近也反对在吉隆坡Publika购物广场举行的”Better Beer Festival”啤酒节活动，以致最终吉隆坡市政厅基于保安理由取消这项活动。

不过，阿都卡林却认为，在庆祝啤酒节时喝酒并不是一种罪，只是他劝告民众别过量喝酒或喝醉。

他补充说，啤酒节本身有助于砂州的旅游业，并期望有更多的国内外游客能到古晋及其他城镇欢庆这项德国节庆。