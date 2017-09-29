推特指俄媒砸115万 广告涉干预美大选 国际新闻

（华盛顿29日综合电）社交网站推特的代表向美国参众两院的情报委员会，就俄罗斯去年涉嫌干预美国大选提供资料后发表声明，透露和俄罗斯政府有联系的传媒，花了逾27万美元（约115万令吉）在推特下近2000条广告，怀疑这是他们干预美国大选的举措，并已经暂停怀疑进行有关行为的22个账户。参议院情报委员会副主席就对推特的反应表示失望。

推特透露其处理公共政策的副主席克罗韦尔，和两院情报委员会见面，强调会和调查人员紧密合作，并透露在脸书发现有450个户口有可疑后，推特也作出调查，发现这些脸书账户中，有22个拥有推特户口，这些账户已被封锁。

推特又表示，俄罗斯传媒“今日俄罗斯”（RT）豪花27万4000美元，在推特购买了1823条广告或“宣传帖文”，这些帖文“肯定或有机会针对美国市场”。部份帖文误导选民可以利用手机短讯投票。

不过参议院情报委员会副主席沃纳就对推特的反应失望，认为他们所做的只是在脸书作出努力后从中找寻蛛丝马迹，显示他们并没有认识到事件的严重性，所以推特的代表有需要公开作供。