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青海姐妹网售“高原空气” 声称倡环保惹疑
国际新闻

29/09/201722:03

青海有姐妹在网上售卖空气。

青海有姐妹在网上售卖空气。

（西宁29日综合电）中国空气污染问题每况愈下，连“呼吸”都被人发展成一门生意！早前有陕西商定推出声称来自秦岭的“森林空气”后，青海一对姐妹近日在网上售卖“高原空气”，并可供顾客可自行挑选采集空气的地方。

该对姐妹指，此举是呼吁更多人响应环保，不过有网民就表示质疑，非但认为她们另有所图，更直言对方用塑料袋装起空气转售，本身已不环保。

这些“高原空气”，除了来自峡谷和山地，还有青海各个风景区。

这些“高原空气”，除了来自峡谷和山地，还有青海各个风景区。

这对来自青海西宁的姐妹，声称顾客可自行选择空气的采集地区，除了峡谷和山地，还有青海各个风景区的空气，而每袋空气售15元人民币（约10令吉）。

每袋空气售价为15元人民币（约10令吉）。

每袋空气售价为15元人民币（约10令吉）。

姊姊表示，“我们采集空气标准，是根据当天pm2.5（细悬浮微粒）的指数来采集的”，又指现在已卖出超过100份空气。妹妹则认为，两人之所以售卖空气，“初衷就是希望越来越多的人可以保护我们的生存环境，越来越多的人刻意提倡环保。”

不过网民得知事件后，对两人做法并不赞同，认为这根本不符合环保原则，“保存空气的袋子，寄快递使用的纸，运输产生的耗能污染更严重吧”。

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