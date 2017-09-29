黑省美容老板整容再“毁容” 勒索同行53万 国际新闻

（哈尔滨29日综合电）黑龙江齐齐哈尔一名罗姓女子及其3名同伙，专门挑选一些无牌美容院进行整容，术后再偷偷为自己的脸部打针，从而制造“美容事故”向院方索偿！她们先后4次向不同的美容院敲诈，共获取53万元人民币（约33万5700令吉）。

警方指，罗女本月12日与同伙在当地一家无牌美容院注射玻尿酸，惟术后约40分钟两人匆匆返回医院，向院方展示其肿红的脸部，称在注射玻尿酸后脸部栓塞，并要求到别处就诊，最后美容院为两人“垫支”了6万元的医疗费。

罗女仍不满足，事后以美容院无医疗执照、行医资格证为由，再向对方索取30万元的治疗费用及精神损失费。

美容院负责人自知理亏，答应了两人的要求，但及后又认为事有蹊跷，遂向警方求助。警方发现罗女等人近日不止一次遇上“美容事故”，不久前亦曾向另一家美容院索赔了10万元。

警方上周四将罗女等4人抓获。罗女供称，她与丈夫亦经营美容整形医院，因近日欠下债务，且不满无牌美容院利用微信抢客，遂利用自己的美容知识，设计了有关骗局。