千禧世代爱网购 82%每月至少一次 国内新闻

（吉隆坡29日讯）网购越趋受到国人的欢迎，按年增长率不仅高达9%，有76%的消费者，每个月至少网购一次。

信用卡龙头威世（Visa ）调查，千禧世代的年轻人的网购趋势更高，其中82%每个月至少网购一次。

它说，选择网上付费的类别当中，支付账单排名最高，达58%，接着是时尚与配件（52%）、出游（52%）。

这也与Visanet的数据雷同，即大马人网上消费的类别当中，普遍为出游、支付保费与电话费。

威世马来西亚区域经理黄江汶今日发文告说，马来西亚人的网购热度已提升，电子商务的增长率超过20%。

“国人使用流动电话网购也有增长的趋势。”

他指出，57%的大马人使用流动电话网购，每个月至少一次。

他说，网购的形式也随着服务供应商，如召车服务优步、Grab和线上订餐“空腹熊猫”的出现而转变。

他指出，去年有54%的大马人使用这些服务，主要的理由是方便，还有可在家舒适的购物。

他说，这种无形的付费已改变信用卡用户的体验，因为他们不必透过扣账卡或现金购买产品与服务，毕竟卡主可透过储藏信用卡资料的方式消费。

“我们相信，消费人付费经验将继续变得更好，因为我们发现许多付费供应商致力提升国人的付费体验。”

黄江汶说，服务供应商也提升消费人的期望，因为认为希望供应商的交付更为便捷。

他说，52%的大马人每个月至少使用一次的线上订餐服务，53%则希望订餐服务能在30分钟内送到。

提到未来的付费方式，他说，57%的消费人希望订餐服务能透过服务供应商付费，他们也希望透过电子钱包付费，另有47%的消费人是希望透过可穿戴设备付费，36%希望透过预付卡，17%则透过社交软件Whatsapp。