哪种癌症会传染？ 要小心“家庭癌”

或许你会发现这样的现象，在某些家庭中有一人患癌症，其他家庭成员可能同样患有这样的癌症，医学上将其称作为“家庭癌”。但“家庭癌”到底是怎么一回事呢？

◆癌症真的会传染吗？

有关肿瘤流行病学研究资料表明，这种“家庭癌”既可以同时发生，也可先后出现，其患癌部位可以相同，也可不相同。

曾有一位病人称其胸部不适，吃饭时尤其加重。她说，其母亲和姐姐都死于食道癌。自己的病症与死前的亲人相似，所以她要求检查。

由于检查没有发现异常，医生诊断她为“神经官能症”。但病人一个月后，病情加重，食道镜检查竟真的确诊为“食道癌”。

“家庭癌”究竟会不会存在“传染”性呢？回答其实是否定的。那为什么家庭成员会同时或先后发生癌症，在这里起关键作用的是生活方式、饮食习惯和环境等因素。

由于同一个家庭的成员长年同在一个锅里吃饭，彼此互相影响，“同化”了生活方式、生活习惯，而且家庭居住环境相同，所以往往潜移默化被同一致病因素或致癌因素所影响，患同一类疾病或癌症就不足为怪。

“家庭癌”以消化道癌最多见

根据已有的资料，“家庭癌”以消化道癌最为多见，这同样佐证了生活习惯、生活环境与癌症发病的关系。

研究结果表明，那些家庭成员同患食道癌的家庭往往还收入低下、动物蛋白摄入量少、经常摄入不新鲜食物和霉变咸菜、喜吃很烫的面条和喜食辣椒等强刺激食品，这样易于引起食道黏膜病变，导致食道发炎并逐渐发展为食道癌。

又如肠癌，它与摄入食物纤维含量低以及高脂肪膳食也有关，如果家庭成员同有这样的饮食习惯，则容易遭受癌魔的袭击。

还有许多癌症已证明与病毒有关，我们都知道的乙肝病毒以及肝癌、鼻咽癌等，这些都是通过长时间与病毒密切接触，还有相同的生活方式进行传播的，所以也有家庭成员同时患病的病例。

家庭关系不和诱发癌病发

除了上述之外，家庭成员中的情绪也是不可忽视的诱发因素。家庭不和、夫妻不和、整天处在高度紧张焦虑的生活中，均会使癌魔获得可乘之机。

“家庭癌”这一现象同时也提醒我们，生活中要采取科学的生活方式，在饮食上养成良好的习惯。这一点大家不容忽视！

在家庭生活中，应该多学一些饮食常识，提高卫生科普水平，增强保健意识，纠正不良的生活方式。

当家庭成员中有人患癌症，应查找致癌原因，改善生活环境，不必惊慌失措。

“家庭癌”在众多的癌症患者中，仍然是少数。在我们的机体内，存在着严密的针对癌细胞的监视清除系统，虽然暴露于同样的环境之中，但只要体质健壮，机体良好的免疫力仍会卓有成效地对抗癌细胞的入侵。