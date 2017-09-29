现如今工作压力如此之大，不少白领们面对成堆的压力，一不小心就会患上白领健忘症。

什么是白领健忘症？

白领健忘症是神经衰弱引发的疾病，神经过度疲劳出现的短暂记忆障碍。主要表现为白天容易头昏，晚上失眠多梦，心理上还易出现烦躁，记忆力下降，甚至还有抑郁倾向。听上去如此可怕的白领健忘症要怎样去治疗呢？

{1}锻炼疗法：需要将体育锻炼视为自己的一种生活方式。不喜欢锻炼的白领可先选择一些上肢活动相对简单的体育项目，如羽毛球、乒乓球，逐渐养成喜欢锻炼的习惯。建议40岁以下人群保持每周三次运动。办公室白领工作两小时后起身做伸展跳跃运动。

{2}营养疗法：补充蛋白质、微量元素等营养物质，如牛奶、大豆、核桃、芝麻及沙丁鱼等。

尽量避免喝酒抽烟，少食辛辣口味重的食物。皮蛋、爆米花等含相对较多的重金属成分的食物属于“记忆力杀手”，不宜多吃。

{3}交流疗法：可根据爱好加入一些社团，多跟人交流，对放松心情有很好疗效。尽可能记忆电话号码、物品的名称等，并培养手写、亲自计算的习惯。

{4}音乐疗法：可在工作时，放些旋律优美的舒缓音乐，放松自己。身体是革命的本钱，所以还是要坚持劳逸结合，别累垮了自己。