高龄产妇要注意什么？

目前已经步入晚婚、双薪家庭的常态，夫妻俩都忙着工作赚钱，经济大环境不好，生小孩时程被拖延了好几年，问题来了：高龄产妇，许多妈妈担心自己的年纪是否会影响到孩子，但其实做好风险评估、该做的产检别省，还是可以生下健康宝宝的。

{1}求子压力调整：很多年龄已经达到高龄产妇才决定要个孩子，但此时身心理的压力都会相当大，会觉得自己已经不能再拖了，但夫妻双方在这种压力下要怀孕却是更难的，所以必须调适自己的心情，夫妻间互相打气、安慰，放轻松反而更有机会。

{2}备孕更该确实：正因为身体状况不如年轻时，所以现在才更该保养出好身体，准备迎接新生命的到来，从平时就可以加强一些运动习惯，有氧或重训都是很好的选择，就算没迎来宝宝，对于自己的身体健康也是相当有益。

{3}孕期得更小心：好不容易得来的好孕，高龄产妇更得好好保护，饮食得比年轻妈妈更注意，不暴饮暴食、不挑食，绝不抽烟、熬夜，保持心理愉快这些都是高龄产妇最基本的，可别像是年轻妈妈一样放纵了。

{4}产检不容忽视：产检几乎已经是每个孕妇的标配了，但对于高龄产妇还得加上羊膜穿刺、唐氏症筛检，这些都是现代的伟大科技，准确度高能协助医生做进一步的处理，孕妈不可掉以轻心，想省事或省钱！

{5}产妇信心建立：高龄产妇常常面对到很多质疑、担忧，生心理的压力都比较大，这时候另一半以及家人的支持就很重要，其实现在的医疗技术，高龄产妇生育可以说是不会有什么大问题，只要前提的步骤、检查都有落实，高龄妈妈可得要有信心、良好的心态才能造就胎儿的生长！