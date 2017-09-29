“只要还统治这块土地” 柔苏丹：会捍卫州子民

（新山29日讯）“只要朕还统治这块土地，就会捍卫州子民。”

今日午夜12时许，柔佛州苏丹依布拉欣陛下在官方脸书贴图，强调只要还统治这块土地，会捍卫柔州子民。

图中注明，这是陛下今年2月23日为麻坡一处画廊开幕时的发言。

这张贴图是由柔佛王室媒体办公室所制作，获得网民热烈回响，短时间就获得近8000个赞及超过500则留言。

大部分网民留言皆认为，柔苏丹让州子民感到光荣，并赞扬陛下犹如父亲与导师，及时谕令那些制造社会不和谐及混乱的滋事者。

早前，依布拉欣陛下廉江麻坡仲尼路一家自助洗衣店“只限穆斯林光顾”的做法表示震怒，下令相关店家须马上停止有关歧视的做法，同时谕令业者向陛下和柔州人民道歉。

陛下言行一致贯彻捍卫柔佛子民的做法，获得人民一致赞赏。

麻坡县长诺阿占则透露，引起轩然大波的“仅限穆斯林自助洗衣店”东主莫哈末卡玛鲁尼占，已将致歉信送抵柔佛王宫，希望获得依布拉欣陛下的宽恕。

他受访时说，虽然早前他将与洗衣店东主前往新山向陛下道歉，但至今未获柔佛王宫的回复，因此决定暂时没去新山道歉。

他强调，该起事件已平息，希望公众不要继续讨论。