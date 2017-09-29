马车退守马房 新鸳鸯刀

马华在吉打州的2国4州议席，人选几乎敲定，即使是备受瞩目，最多人争取的巴东色海国席，预料也快尘埃落定。江湖上的消息是这样传的，巴东色海这个国席看以本地人无望，现在跑得最凶，最有希望的剩下两头马车；一头来自峨仑的梁荣光，另外一头则是来自吉兰丹的赖俊瀚。

现在的巴东色海，风声鹤唳。据传，几天前有一则赖俊瀚可能会黑马跑出的报导，就弄到一些人感觉极度不舒服，觉得赖俊瀚会飞象过河是你们在猜的。的确，没错！不到国会解散那一天，不到提名截止，谁会是候选人还真的不懂。赖俊瀚只是其中一个，哪个呼声高，哪个有胜算，总会长自然有盘算。

GALA有首歌叫《追梦赤子心》，歌中有唱到这一句；充满鲜花的世界到底在哪里，如果它真的存在那么我一定会去。我想在那里最高的山峰矗立，不在乎它是不是悬崖峭壁。对了，要当候选人就要有这种精神。

论选区曝光率和知名度，默默在选区耕耘接近两年的梁荣光确实比赖俊瀚高。赖俊瀚是大马篮总总会长兼马华彭加兰芝巴区会主席，梁荣光是现任行政议员。赖俊瀚迄今未正式在选区内以“准候选人”的高姿态形象出现，反观后者早就奔走选区，据说有一回他在前往某项活动时，曾被当地马华领袖礼貌回拒，这对梁荣光影响不大，依旧信心满满活跃于巴东色海。

在这之前，马华巴东色海区会和吉打州妇女组都通过不同管道，表达他们强烈的意愿，希望候选人会是他们属意的人选。可是，看来党中央有本身的看法。巴东色海国席自1999年开始便由天兵竞选，林美娇曾任两届议员（1999-2008），梅振仁和王赛之则分别在2008年和2013年大选时败下阵来。

而今，最新消息传出，马青吉打州分团团长陈志雄已“非正式”被照会，他欲上阵大选机会非常渺茫。即使是对巴东色海志在必得的妇女组和巴东色海区会，恐怕也是无缘竞选。他们现在能够做的就是展现出他们忠党爱党的精神，化悲愤为力量，协助马华重夺失陷的2国2州议席。

虽然不受看好有机会上阵，陈栋良并没有放弃。他身边一员大将就有告诉骆冰，未到最后一分钟，还不知道会鹿死谁手。陈栋良最近除了忙于在选区内活动，争取多一些曝光率，身为马华中委，他更会争取时间出席各州的代表大会。如果你有注意新闻，雪州代表大会陈栋良更是风尘仆仆赶往出席，还跟中央领袖拍合照呢。

这次若不被推荐成为候选人，又不是世界末日。歌都这样唱，也许我没有天分，但我有梦的天真，我将会去证明，用我的一生。也许我手比脚笨，但我愿不停探寻，付出所有的青春不留遗憾。向前跑，迎着冷眼和嘲笑，生命的广阔不历经磨难怎能感到，命运它无法让我们跪地求饶，就算鲜血洒满了怀抱 。

你若看回过往几届大选，不是时有发生临阵换人吗？有人连委任状都拿在手里了，最后去提名站的又是别人。你要记得霹雳州务大臣拿督斯里赞比里有说过这么一句话，政治是充满变数，什么事情都可能会发生，包括巫统也可能与伊斯兰党合作。乌龟跑得比兔子慢，却比兔子先到终点。

最重要的是，马车在退守的时候一定要有马房可以退，如果马房都没了，来届怎么打？

过去两届大选是马华最惨痛的经历。第14届大选，马华不仅要保住现在的7国11州，还要赢回一些国州议席才能镇压巫统基层领袖的冷面。所以，马华这次在处理吉打州的候选人问题上更为谨慎。除了打出年轻牌，更重要的是，那些被视为“准候选人”的早在2年前便开始活跃于选区，就只剩下巴东色海未有定案。

妇女组的姐妹和巴东色海区会的每一人，要有不怕输精神，像歌唱的；继续跑，带着赤子的骄傲，生命的闪耀不坚持到底怎能看到，与其苟延残喘不如纵情燃烧吧，有一天会再发芽。继续跑，带着赤子的骄傲，生命的闪耀不坚持到底怎能看到，与其苟延残喘不如纵情燃烧，为了心中的美好，不妥协直到变老。#