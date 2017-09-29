熊猫团队宣扬爱 农村小学绘壁画 大城小镇

报道/摄影:林素英（李雁杰提供部分图片）

（亚罗士打29日讯）爱心组织团体“熊猫爱心团队”来到米都农村华小，耗时1天半义务为该校绘画7幅“熊猫家族”壁画，传递孝亲敬老、关心弱势群体爱心的讯息。

值得一提的是农村华小是亚罗士打首间获得“熊猫爱心团队”绘画熊猫家族壁画的学校。

“熊猫爱心团队”主席李雁杰接受本报访问时表示，该团队以熊猫为主题的壁画，主要是熊猫为中国受到保护的国宝，带出老人家就像国宝一样理应受到保护与尊重，不应该离弃他们的讯息。

他说，壁画所要传达的讯息是爱，也是一种力量，应该要关心父母、长辈及弱势群体，并灌输孩子孝亲敬老的观念。

“当孩子看到熊猫壁画就会想到所要传递的这份爱心。”

“我们一行5人在农村华小耗时1天半完成7幅熊猫家族壁画，作画之前我们会构思一些适合在校园里所呈现的熊猫图案，所以我们选择充满活跃、活力及可爱的熊猫图案。”

他说，至于在作画过程没遇到多大的困难，从上笔到上色一切都进行得非常顺利，这7幅熊猫家族壁画共同带出同样的讯息。他提及，目前为止团队在全马各地画了约200多幅熊猫家族壁画。

华珮凌：鼓励关心弱势

农村华小校友会主席华珮凌受访时表示，由于该校友会策划在校园里举行一系列亲子活动，所以与传达孝亲敬老观念的“熊猫爱心团队”合作，希望鼓励学生学习感恩，抱着同理心关怀社会弱势群体。

她也说，该校将在11月24日举行亲子肥皂活动，鼓励父母到来学校和孩子一起制作肥皂，促进亲子间关系。

李雁杰夫妻出版《老人愿》

李雁杰说，该团队成立近3年，在2年前他与妻子撰写《老人愿》，并发愿出版10万本目标，目前已完成25%，捐出2万5000本。

捐出2万5000本

他鼓励学生要孝顺父母，回到家后经常拥抱父母，向父母说声“我爱您”。

这也是该团体进入校园进行书籍分享会的第51间学校。

“熊猫爱心团队”团员一行5人即主席李雁杰、主席夫人郑芬妮、理事洪庆麟、黄鉥棱及叶桂凤，他们受到农村华小董家协、校友会3机构邀请，从吉隆坡北上到吉打亚罗士打，进入校园展开这项具有意义的活动。

他们一行人在9月25日下午2时抵达农村小学后，便开始进行绘画熊猫家族壁画，他们耗时一天半时间并在周二（26日）在该校完成共7幅熊猫家族壁画。

陈英强：壁画美化校园

董事长准拿督陈英强则表示，自该校成立校友会不久后，一直有意策划举办亲子活动，刚好校友会接洽到“熊猫爱心团队”，随着这团队到来为学校义务绘画壁画，美化整个校园。

他提及，自1975年该校搬迁到现有校址及建设新校门后，并没有举行开幕仪式。

“至今有计划安排吉打州务大臣为学校主持开幕，并希望州政府能资助该校。”

出席分享会者包括该校校长柯姝年、董事何文水、家协主席施彩芬、家协副主席陈兆泉等。

借用毗邻中学小路进出

农村华小在过去30多年来没有正式的校门，一直以来都是借用毗邻东姑阿都拉曼中学旁的小路作为出口让师生进出学校。

该校董事部及家教协会积极筹建校门后，该校终于完成校门建设，并于今年2月12日正式启用。