消除负面磁场 异言堂

文：陈德钦

大选的脚步越来越近，国内政治局势就越来越令人担忧。希望联盟可说是一个强大的负能量磁场，其势力逐日增强之际，反对国家发展的力量就越来越大，宗教极端趋势也越来越严重。

啤酒节引来伊斯兰党施压取消；麻坡一家自助洗衣店竟然只允许穆斯林光顾；伊斯兰党表示执政后将以中世纪伊斯兰税务制度取代现有国家税务制度，连伊斯兰领袖也对国内猖獗的极端恶风感到担忧。

另一方面，希联总裁马哈迪妖魔化中国在我国的投资，扭曲事实指中国将通过经济侵占马来西亚，抨击首相引入中资的成就为“出卖国家主权”，还扬言一朝执政将取消东海岸铁路、隆新高铁等等大型项目。这种“反对发展，反对进步”的言论，反映出希联扭曲变态的心理，为了夺取布城政权，不仅要“死给你看”，还不惜要全民陪它一起入葬。

无论是林冠英在国外狠批大马，或马哈迪疯狂反中资，都严重损坏了马来西亚的国际形象及外资对我国的信心。

希联除了不断搞破坏，这些年来实际上做了什么？反对党向来只会空谈，无法交出政绩。反对党在上两届大选争取到华裔选民的大力支持后，却没有珍惜选民的支持，不断闹分裂，拼命在内部争权夺利。更可怕的是，反对党扩张势力后，国家冒出宗教和种族极端问题。

希联苦害了人民，主要是他们不负责任及没有担当的政治文化，遇到事情就拼命推卸责任，无法获得人民的信赖。

槟州治水彻底失败，林冠英只会玩弄字眼，否认说过“一届解决槟州水灾”。林冠英当年控诉彭亨水灾问题源自贪污腐败和差劲的公共设备，宣称换作民联执政，一届任期就能解决州内水灾问题。为什么一届可解决彭亨水灾，却不能解决槟州水灾？难道槟州的政权腐败更严重？

在雪州啤酒节课题上，欧阳捍华指雪州政府不禁止啤酒节，阿兹敏却指雪州不曾批准，还发怒起诉媒体，一个政府两面说辞，简直是在愚弄人民。

最近马哈迪飞往东马造势，说一旦执政，东马将享有高度自主权。问题是，当年马哈迪掌权时，为何不遵从砂拉越所享有的16项自主权？为何不遵从沙巴所享有的20项自主权？现在当反对党了，才来说要“遵从”，这种言论如何教人信服？

无论如何，华裔选民目前更重要的考量是，是否要牺牲本身在中央政府的话语权？

多年来证明行动党尽管获得大量华裔选民的支持，但行动党在希联内却只能充当小跟班的角色，对土团党唯命是从。林冠英在槟州也拼命拨款给伊斯兰教，讨好巫裔多于华裔。简言之，行动党只是希联利用来“以华制华”的棋子。以前行动党利用华裔选票壮大了伊党，今天的行动党却要重施故技壮大土团党。华裔选民可要认真思考，不要再上当了。

政治是现实的，没有在朝的力量，华社权益肯定受侵蚀。在马华积极响应中国“一带一路”政策下，已为我国华裔寻找新商机，加强华裔的经济实力。今天的华裔选民必须思考如何团结力量，才能在希联带来的宗教与种族挑衅氛围中取得突破。也唯有壮大华人在朝政治力量，才能捍卫国家的中庸路线，消除希联的负面磁场，带动国家经济飞腾！