责任 异言堂

文：叶晓崧

你有压力，我有压力，说到钱财和贷款，市民脸上肯定往下沉，快乐不起来，原因很简单，那就是钱不够用，每个月需要为花费烦恼。

特别是贷款，房贷、车贷、贷学金等，都得好好规划，但偏偏在贷学金这方面，拖欠的情况严重，尤其高等教育基金贷款（PTPTN）。数据显示，2010年至今年1月，62万2768国人被禁出国，超过一半是因为拖欠高等教育基金所致。

同时，逾28万名公务员没有摊还PTPTN。马来西亚目前有160万公务员，以此计算，每5个公务员，就有1名拖欠贷学金，公务员没诚信，人民如何信服？

为何拖欠，理由很多，一些理由让你咋舌，无法接受。但从另一个角度来看，高等教育基金局和政府也应该认真看待当中存在的问题。大学毕业后长期找不到工作，而无法偿还贷款，这些，是相关人士的失败，还是教育制度的失败？

首相纳吉日前强调，政府不会提高消费税税率以承担PTPTN贷款资金不足的问题，但将深入研究并探讨是否提高贷款数额。

考虑增加贷款数额并不能彻底解决问题，要探讨的是，为何毕业后找不到工？为何还了其它贷款还不了贷学金？是否研究大学学费过高？

另一方面，当局对于贷款所设定的门槛和标准需检讨，并非“是也借，不是也借”。很简单，比如说允许每月家庭收入超过8000令吉者借贷50%的学费数额政策，或许该调整，在审核借贷者与相关家庭背景时，要更为严谨。

还有，当局设下的回馈条件，即准时缴交贷款，如通过网上转账系统扣账，可享有最高10%贷款总额折扣，这个嘛，准时偿还贷款本来就是义务。另外，善待一些冥顽不灵者，如允许分期付款，甚至推出“可商量”活动等，对准时缴交贷款者不公平之余，也让制度变质。

长期拖欠者，如果没有特别理由，绝对要严惩，包括提控上庭，一切根据原有制度行事，避免本末倒置。

欠钱还钱天公地道，绝对应该负上责任，同样的，当权者也应该负责将制度调整和设定好，让真正有需要的人受惠。

要知道，给你再多的钱，不懂得规划也等于零，只有对症下药，才能阻止问题恶化。