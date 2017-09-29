关怀年轻人的心声 异言堂

文：亦鸣

最近选委会表示约有380万的新选民没有登记，他们在下届大选将失去投票权。年轻人对政治产生了冷感，对执政党或在野党都不感兴趣，因为他们认为自己的饭碗才是最重要。有马华领袖在探寻解救马华的命运，其实只要对症下药，做些帮助年轻人解决他们的问题，让他们觉得前途有曙光，就会获得支持。如果年轻人的饭碗都成问题，反对党即使如何强势，都会逐渐失去他们的支持。执政党就可凭着拥有的资源，利用这些资源来协助提升华裔年轻人的经济地位。

其实，饭碗或面包才是年轻人所倾向追求的，推倒政府或发挥民主精神是次要的，所以才会导致年轻人不去登记成为选民的原因。反对党在308及505的大选网络攻势，让马华、民政及人联党毫无招架之力。有民调指年轻人不喜欢单元种族政党，他们比较喜欢多元种族的政党。马华是单元种族的政党，所以被年轻人拒绝了；但民政党也是多元种族的政党，却也差一点被灭顶，这就不关政党的性质问题。年轻人是政治的初哥，对于选择政党是仅靠网络宣传。每个年轻人都深信反对党的话，只要推翻巫统领导的政府就能解决华社及贪污的问题，并能废除马来人特权。于是，年轻人都纷纷把选票投给反对党，使反对党坐收渔人之利。

接下来的八、九年，没有任何迹象显示反对党能够把国阵尤其是巫统拉下台，他们对反对党的承诺开始产生了怀疑。时间过得真快，反对党鬼打鬼，越来越显得有心无力了。那些刚好可登记成为选民的觉得对国阵不感满意，对支持反对党又是意兴阑珊，因此到目前为止还没打算去登记呢。对于反对党刘镇东国会议员表示有更多的年轻人会支持反对党的言论，看来仅是一种政治宣传而已，不可尽信。不过，马华及民政也不好高兴得太早，因为年轻人都还感觉不到国阵的好处，还没有那种感觉很爽的样子。

现代的年轻人与六、七十年代的年轻人，其心态是完全迥异的。谁能掌握年轻人的动向，谁就能取得天下。行动党的尖锐领袖演讲及红豆兵的网络攻势够犀利，他们懂得煽动民心，懂得利用课题来营造气氛，让人民都相信变天已在握。行动党的战略是马华、民政及人联党所不能较量的，他们在睡梦中被将死了，醒过来才知道已失去一片江山。行动党的团队懂得利用年轻人的心态，让他们感觉只有行动党才能确保华人及华裔年轻人的利益及前途。在槟州及雪州，行动党扮演了极佳的推动力，看来马华及民政想要在短时间内取而代之，是非常困难的事。

马华及民政还须默默耕耘，通过与年轻人沟通，让他们了解变天可不是那么容易的事，推翻巫统的政府也不是反对党说了就算。马华及民政必须使年轻人相信政府很努力，也具有热忱，来解决年轻人的就业机会，解决他们的住所问题，让他们能够居者有其屋的梦想能成真，这才是实际的。

马青在拿督张盛闻的领导下，积极推动农耕计划，但效果如何还难以预料。最直接能够帮助年轻人的就是提供贷款，提供技能培训计划，时常举办商业交流会，让年轻人有充分发挥才能的机会。在政治上，老前辈就要让贤，勿再拉着粪坑不拉屎，给机会年轻人去打拼，尤其具有才华及专业年轻人积极参与。赋予年轻人机会，就是让政党变得有活力的一个好方法。

新加坡有份报章记者专栏写道，大马马来人在朝，华人在野的现象，对华人来说是很危险的。上两届的大选，年轻人是已豁出去了，所以反对党才会赢得那么辉煌。接下来的大选，就是让年轻人来决定华人的去向，可见华人将来的命运是操纵在华裔年轻人的手里。下届大选的确在考验华裔年轻人的智慧，老家伙似乎好像跟班而已，不再扮演带头的角色。