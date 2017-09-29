尊重 异言堂

文：张木钦

我看到人家捐钱给路边乞丐都弯下身来而不是丢在地上，那是尊重对方，也是尊重自己。

所以我对于那个丢钱在地上交罚款的场景一直不忘，虽然已经事过两年，还是历历在目。

那是槟市政厅女执法员锁了违规的车，两名青年大声夹恶地吼叫，要她开锁，叫她狗，她坚持先交罚款才开锁，车主愤愤地把钱丢在地上，执法员竟然很淡定地捡起来，然后给他开锁。

我以为那是因为执法员是女孩子怕事，但最近发生的 steering姐的锁车案，执法员是个彪形大汉，他对暴怒姐的叫骂也是低声下气，虽然她手握大锁作势欲击。

锁车冲突事件，近来不时发生，包括夫妻俩不断纠缠一名女执法员不让她离开，以及男司机向执法员发飙，状若疯虎。

我要说的是，很不幸，这几宗违法的都是华人，执法者都是友族。

相形之下，华人给人的印象是不守法和暴躁，情绪失控。

如果情况没有改变，会不会有一天执法当局为了保护官员安全，决定强硬执法，到时候情况反过来，叫骂的是执法者，人们受得了吗？

美国警察动辄开枪，我以为是民众太凶悍的关系，关系不好是逐渐演进的。