塞车的烦恼 异言堂

文：夜夜心

塞车时间，在汽车上听广播解闷，消除堵在车龙阵的烦躁。广播中“应景”的谈着塞车的烦恼，还找来专家寻找解决之道。

专家和DJ为塞车把脉，也请读者提出经验之谈。他们皆不约而同地指出在我国塞车的原因不外是公共交通不完善，所以市民被迫自行买车解决“行”的问题。所谓的交通不完善，就好比公共交通不准时；涵盖的地区不广；某些策略地点公共交通却无法到达；以及衔接公共交通不足等，让普罗百姓在搭乘公共交通时增添麻烦，无法做到省时省力，自然引不起人们搭乘公共交通工具的意愿。

就因为这种原因，人民被迫自行开车代步，路上的车辆越来越多，道路却没有因此而扩大；若再加上下雨、车祸或有汽车半路拋锚，塞车情况会更严重，原本半小时的路程，可能要花上一个半至两个小时，在大城市如吉隆坡和雪兰莪及槟城，塞车一两个小时一点也不夸张，奈何我国的交通系统至今依然存有许多不足之处，人民只好继续开车，如此恶性循环，塞车情况越来越严重。

讽刺的是，为了解决塞车问题，政府积极建设轻快铁系统，继MRT后，还打算再建新干线，鼓励人民善用公共交通，然而，却对于提供公共交通的便利乏善可阵，如前述的原因外，最近又“砍掉”了早上7点前搭轻快钱有折扣的优惠，根本就是逼人民放弃轻快铁，自行开车。

据悉，LRT原本有一项优惠措施，即早上7点前搭LRT有折扣，但随着MRT开跑后，LRT这项优惠也已取销，原因何在，政府也没明确交代。如今坊间都在说，政府这哪是鼓励人们搭公共交通；更讽刺的是，说政府没钱了，所以连这些折扣都要收回。

当然，笔者关注的不是折扣不折扣的问题，而是希望政府如果真的希望人民多使用公共交通系统，至少要让人民觉得便利和物有所值，否则，即便是建多几条轻快铁线，却无法方便人民，甚至必须步行很远或转几趟车才能到达目的地，那么再多的公共交通，还是无法吸引人民乘搭的意愿，塞车情况依然无法改善。