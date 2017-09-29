业主受王储与宗教司提醒 遮“只供穆斯林”告示牌 国内新闻

（加央29日讯）玻州一家由穆斯林经营的洗衣店置放“只供穆斯林”告示牌一事，玻州宗教司与玻州王储经在周四晚亲自前往该店了解情况，并且温馨提醒对方置放“只供穆斯林”告示牌的作法不恰当，店主目前已使用白纸将有关告示牌遮盖。

玻璃市宗教司拿督阿斯里说，他本身与玻州王储于周四晚上9时许，亲自前往加央甘榜巴羔一家置放“只供穆斯林”告示牌的24小时营业自助洗衣店了解情况。

他说，王储以温馨提醒的态度，告诉店主墙壁贴着“注意！这家自助洗衣店只供穆斯林”的告示牌做法并不恰当，之后，店主已将白纸贴上去遮盖着。

他表示，若“只供穆斯林”的概念允许应用，担心将会引起误解，因为这将会牵涉到其他行业和事件，其中一项是包括不能共用纸钞或钱币，不能握手等。

他也说，由穆斯林经营的自助洗衣店，如果禁止顾客带狗进入店内，可以在店外置放告示牌提醒顾客将狗只暂时放在店外，顾客依然可进入店内享用洗衣服务。

新闻背景 – 继柔州洗衣店闹风波

继柔佛闹出清真洗衣店风波后，玻璃市也发现有一家24小时营业的自助洗衣店，位于玻州加央甘榜巴羔的一排新店屋之间。

记者发现店内墙壁有显眼张贴着以马来文和英文写着的“注意！这家自助洗衣店只限穆斯林而已”的告示牌。同时，店外也高挂注明是“伊斯兰概念洗衣店”的商业招牌（Islamic Laundry Concept）。东主沙里胡丁（36岁）接受本报访问时说，他是于两个月前已开张这家24小时营业的洗衣店，相信目前州内只有他一家是使用伊斯兰概念经营。

他说，加央还有许多家洗衣店，非穆斯林顾客可以选择到其他洗衣店洗衣。

麻坡一家自助洗衣店仅限穆斯林客户进入使用，该店门口设立一个以马来文写着“仅限穆斯林客户使用”的告示牌，并强调洗衣店“穆斯林友善”，也要求客户进入前请脱鞋。

在此事引起激烈回响后，该自助洗衣店业主透露将遵从柔佛苏丹依布拉欣陛下谕令，拿下“只限穆斯林光顾”的牌子，并恢复最初让各族人士光顾的做法。