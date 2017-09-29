为教民众食物来源 澳洲餐厅倒挂死牛挨轰 国际新闻

（坎培拉28日讯）澳洲南部阿德莱德一间餐厅在店内倒吊一头巨型乳牛标本，引发民众批评，超过5500人连署要求撤下标本。惟餐厅表示摆放标本的目的是教育食客食物的来源，并无不妥。

法新社报道，披萨店Etica近日在店内的天花板上倒挂一头8岁大的混种乳牛标本。店主皮萨内尼夫妇称，乳牛标本是经过处理的，他们只保留了牛皮部分，标本身体内都是一些填充物。

店家声称，“它被吊起来不是为了装饰”，而是为了反映屠宰场的真实情况，并希望透过这个标本摆设，让食客认知到食物的来源，再由他们自行决定是否食用乳制品。

大部分网民对店主的解释并不买账，不少人批评这摆设可怕、残忍及看起来令人震惊。有者则认为这样的摆设，会让人觉得虐待和杀害动物有舒适感觉。

更有人在网站发动联署请愿，要求该餐厅撤下乳牛，目前已有逾5500人支持。

然而，店家根本没把谴责的声浪放在心上，反而回应指，“批评别人是件很容易的事”，重申其目的是要食客选择食物时更明智，并非盲从理念。